Автомобили часто занимают половину тротуара Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мэр Краснодара поручил решить проблему с парковкой машин на велодорожке по улице Чапаева. Вопрос обсудили на еженедельном аппаратном совещании.

Бордюры и велодорожка появились на участке улицы Чапаева от Рашпилевской до Красноармейской весной 2021 года. Но водители, не обращая внимание, оставляют автомобили на покрытии для велосипедистов и загораживают путь.

- В таком состоянии улица Чапаева быть не может. Те изменения, которые мы внесли, не работают так, как мы предполагали. Припаркованные высокие джипы занимают половину тротуара и половину проезжей части. Через неделю хочу получить предложения, как будем наводить порядок на данном участке, - поручил глава города Евгений Наумов.