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НовостиОбщество21 ноября 2022 10:43

Более 100 жителей Сочи сдали нормативы ГТО на «отлично»

Испытания прошли на базе детско-юношеской спортивной школы №1
Ангелина НАЗАРЧУК
В 2021 году ГТО на «отлично» сдали более 1200 жителей Сочи. Фото: администрация Сочи

В 2021 году ГТО на «отлично» сдали более 1200 жителей Сочи. Фото: администрация Сочи

В Сочи не менее 100 местных жителей сдали нормативы ГТО на знаки отличия. Мероприятие проходили на базе детско-юношеской спортшколы №1.

Спортсмены проходили испытания в нескольких дисциплинах. Они сдавали бег на 2000 и 3000 метров. Также спортсмены показали свои силы в стрельбе, наклоне, прыжках и так далее.

- Сдача нормативов ГТО свидетельствует об активной жизненной позиции гражданина, его стремление к здоровому образу жизни, - отметил директор департамента физической культуры и спорта Анатолий Мирошников.

К слову, в 2021 году ГТО на «отлично» сдали более 1200 жителей Сочи.