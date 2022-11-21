Между Майкопом и Имеретинским курортом запустят новую «Ласточку»

Новая «Ласточка» будет курсировать между республиканской столицей и Имеретинским курортом Фото: Александр ЖМУЛИН

Между Майкопом и Имеретинским курортам запустят новую «Ласточку». Об этом сообщили в пресс-службе «РЖД».

В направлении к Майкопу скоростной поезд будет курсировать по понедельникам, вторникам, средам и четвергам. «Ласточка» будет выезжать в 16:03 и приезжать в республиканскую столицу в 21:41.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в сторону Имеретинского курорта можно будет уехать во вторник, среду, четверг и пятницу. Транспорт будет отправляться с перрона в 7 и прибывать в 13 часов.