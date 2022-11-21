Жителей Кубани приглашают присоединиться к акции «ДоброЕлка» Фото: Виктория МИНАЕВА

Жителей Кубани приглашают присоединиться к акции «ДоброЕлка». Поучаствовать в благотворительной акции можно до 18 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В рамках акции жители могут сделать подарок детям, борющимся с тяжелыми заболеваниями. Для участия необходимо зайти на сайт акции доброелка.рф, выбрать открытку с желанием ребенка и нажать кнопку «Подарить». Волонтеры вручат подарки детям в преддверии Нового года.

Организатор акции – благотворительный фонд помощи детям «Край добра» - уже принял более 1,5 тысячи пожеланий детей. Отмечается, что чаще ребята хотят получить в качестве новогоднего подарка игрушки, конструкторы, книги и гаджеты.