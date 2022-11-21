Юрий Бурлачко: «Основной сессионный вопрос – проект краевого бюджета на трехлетний период»

Руководитель кубанского парламента Юрий Бурлачко рассказал об основных инициативах, предлагаемых к рассмотрению 24 ноября. «Ключевым вопросом очередного пленарного заседания станет рассмотрение законопроекта о бюджете Краснодарского края на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

Документ поступил к нам в конце октября. Всё это время над ним предметно работали как финансово-экономический блок администрации края, так и комитеты Законодательного Собрания.

Уже сегодня его вынесут на публичные слушания. И буквально на днях мы проведем парламентские слушания, где обсудим законопроект с привлечением широкого круга экспертов.

Точные параметры бюджета озвучит министр финансов. Но уже сейчас, воспользовавшись своим правом, губернатор внес предложения по увеличению доходов казны по основным собственным доходным источникам в очередной трехлетке.

В расходах бюджета, как и прежде, заложено исполнение всех без исключения наших социальных обязательств. Это – неизменный приоритет.

Традиционно вместе с проектом закона о краевом бюджете мы рассмотрим законопроект о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Еще одним пунктом повестки станет контрольное постановление о мерах, принимаемых органами местного самоуправления по развитию Абинского района. Проанализируем темпы выполнения рекомендаций, данных администрации в рамках проведения традиционных Дней муниципальных образований в ЗСК. О проделанной работе подробно расскажет глава района Вячеслав Иванов.

Результаты, безусловно, есть. Но нам важно, чтобы были закрыты по максимуму вопросы, поставленные в ходе заседания круглого стола в 2021 году. Это в конечном итоге комфорт и новое качество жизни местных жителей.

Сессионные вопросы касаются корректировок краевых законов о предоставлении земельных участков многодетным, защите населения и территорий от ЧС, о курортном сборе. Ряд нормативных правовых актов приводится в соответствие с федеральным законодательством и Уставом края.

Также планируем внести поправки в постановления о краевом конкурсе «Лучший объект сельского туризма в Краснодарском крае», «О создании лесопаркового зеленого пояса города Армавир».

Рассмотрим и ряд других документов, направленных на обеспечение стабильной жизнедеятельности региона, формирование в крае благоприятной окружающей среды», – отметил, комментируя проект повестки очередной сессии ЗСК, Юрий Бурлачко.