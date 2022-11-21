Отключение произошло в Прикубанском округе Фото из архива КП

В Краснодаре шесть улиц остались без света из-за аварии. Поломка произошла в Прикубанском округе.

- Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены ПС «К-104» и 18 трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Российской, Бийской, Ягодина. Без блага цивилизации частично остаются улицы Алуштинская, Ростовское шоссе и Пригородная.

На месте аварии работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.