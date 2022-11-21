Мужчину будут судить Фото из архива КП

Жителя Кубани осудят за финансирование терроризма. Расследование завершено, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, в 2012 году 34-летний житель Армавира договорился со знакомым перечислить деньги незаконным вооруженным формированиям на территории Сирии. С февраля 2013 по август 2014 года мужчина перевел более 45 тысяч рублей. Деньги должны были пойти на поддержку работы организации, покупку оружия и продуктов.

- Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ РФ по Краснодарскому краю. На период следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

В настоящее время материалы дела передали в суд.