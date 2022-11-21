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НовостиОбщество21 ноября 2022 11:29

Жителя Кубани осудят за финансирование терроризма

Расследование завершено
Светлана ОВДЕЙ
Мужчину будут судить Фото из архива КП

Мужчину будут судить Фото из архива КП

Жителя Кубани осудят за финансирование терроризма. Расследование завершено, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, в 2012 году 34-летний житель Армавира договорился со знакомым перечислить деньги незаконным вооруженным формированиям на территории Сирии. С февраля 2013 по август 2014 года мужчина перевел более 45 тысяч рублей. Деньги должны были пойти на поддержку работы организации, покупку оружия и продуктов.

- Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ РФ по Краснодарскому краю. На период следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

В настоящее время материалы дела передали в суд.