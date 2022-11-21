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НовостиОбщество21 ноября 2022 11:42

Музыкальный фестиваль «Во имя жизни» завершился в Сочи

Концерты проходили на сцене Зимнего театра
Ангелина НАЗАРЧУК
Фестиваль организовали при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фестиваль организовали при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В Сочи завершился музыкальный фестиваль «Во имя жизни». Он проходил на сцене Зимнего театра. На фестивале выступали звезды Мариинского и Большого театров.

- На концерте присутствовали зрители из 66 регионов страны. Все мероприятия транслировались в прямом эфире в соцсетях и на официальном сайте фестиваля, сейчас их может посмотреть каждый, – сообщила заммэра Сочи Елена Канюк.

Фестиваль организовали при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.