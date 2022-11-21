Как изменятся тарифы ЖКХ с 1 декабря 2022 в Краснодаре

Новые платежки за коммуналку краснодарцы получат в январе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре внепланово поднимут цены на коммуналку. Новые тарифы вступят в силу с 1 декабря 2022 года. Напомним, что ранее подорожание произошло 1 июля. Тогда выросли в цене свет, мусор, тепловая энергия и газ. И следующее изменение тарифов ожидалось лишь летом 2023-го. Но правительство России перенесло традиционную летнюю индексацию.

- Новые тарифы будут действовать следующие полтора года, то есть до 1 июля 2024-го, - сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

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На данный момент приказы о повышении тарифов только готовятся. Определить новые расценки на тарифы на электроэнергию для населения, газ, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение и вывоз мусора должны в течение следующих дней.

Однако уже известно, что рост цен не превысит 9%, а скорее всего, будет гораздо ниже. При этом, как уже ранее уточнялось, все льготы будут сохранены.