Местами ларьки загораживают дорогу пешеходам Фото: t.me/emnaumov

Мэр Краснодара поручил проверить законность установленных в городе ларьков. Вопрос о размещении нестационарных объектов обсудили на еженедельном аппаратном совещании.

На заседании Евгений Наумов привел в пример молодежный микрорайон, который посетил во время рабочего объезда. По словам главы города, здесь на бульваре, требующем благоустройства, установлены ларьки. Местами они загораживают дорогу пешеходам.

- Эти объекты у нас как грибы «вырастают» возле всех точек притяжения – поликлиник, банков, учебных учреждений, скверов, - отметил Евгений Наумов в своем telegram-канале.

Главам округов и управлению торговли и бытового обслуживания населения поручено проверить ситуацию по городу – количество ларьков и их законность.

- Нормативы размещения нестационарных торговых объектов должны быть жесткими. Их число однозначно нужно сокращать кратно, - добавил мэр краевого центра.