Местами ларьки загораживают дорогу пешеходам Фото: t.me/emnaumov
Мэр Краснодара поручил проверить законность установленных в городе ларьков. Вопрос о размещении нестационарных объектов обсудили на еженедельном аппаратном совещании.
На заседании Евгений Наумов привел в пример молодежный микрорайон, который посетил во время рабочего объезда. По словам главы города, здесь на бульваре, требующем благоустройства, установлены ларьки. Местами они загораживают дорогу пешеходам.
- Эти объекты у нас как грибы «вырастают» возле всех точек притяжения – поликлиник, банков, учебных учреждений, скверов, - отметил Евгений Наумов в своем telegram-канале.
Главам округов и управлению торговли и бытового обслуживания населения поручено проверить ситуацию по городу – количество ларьков и их законность.
- Нормативы размещения нестационарных торговых объектов должны быть жесткими. Их число однозначно нужно сокращать кратно, - добавил мэр краевого центра.