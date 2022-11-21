Последние четыре дня отклонение от нормы составляет больше 4-5 градусов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Теплый циклон вмешался в прогноз. На Кубани в выходные воздух прогрелся до +21 градуса, в ночные часы сильно не холодало. При этом новая неделя вновь началась с высоких отметок. Синоптики рассказали, будет ли побит температурный рекорд в Краснодаре 21 ноября.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», самый теплый день 21 ноября был зафиксирован в 1975 году. Тогда воздух прогрелся до +22,6 градуса. Последние четыре дня отклонение от нормы составляет больше 4-5 градусов. Так что кубанская столица может снова обновить абсолютный максимум для 21 ноября.

- При этом, если смотреть среднемесячные значения, то самый теплый ноябрь был в 2010 году. - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в метеослужбе. - Тогда в среднем за месяц температура была +12 градусов.