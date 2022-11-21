Туристы заблудились и обратились за помощью к спасателям Фото: пресс-служба «Кубань – СПАС»

В Геленджике спасатели помогли заблудившейся группе туристов с детьми. Об этом сообщили в пресс-службе «Кубань – СПАС».

Все произошло вечером 20 ноября. Группа туристов из шести человек, в том числе четверых детей, заблудилась в районе скалы «Парус». Самостоятельно найти обратный путь им не удалось. Тогда туристы обратились за помощью к спасателям.

Дежурные специалисты выехали на место и отправились пешком со стороны села Прасковеевка искать группу.

- Уже в темное время группу людей обнаружили, а затем вывели в безопасное место, - сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Уточняется, что медицинская помощь никому не потребовалась.