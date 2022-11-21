Двое трактористов с Кубани сломали машину начальника, когда тот нашел их спящими в полях

Машину нашли поврежденной. Фото: пресс-служба ГУВД по краю

Двоих трактористов из Каневского района отдали под суд за порчу имущества своего начальника. Фермер нашел 39-летнего и 52-летнего механизаторов спящими на рабочем месте и заставил написать объяснительные. Работники КФХ в отместку сломали ему личный автомобиль.

- В полицию с сообщением об угоне автомобиля ВАЗ-21053 обратился заведующий местной молочно-товарной фермы. Мужчина пояснил, что оставил машину на стоянке возле своей работы, а позже обнаружил ее с повреждениями на другом месте парковки, - сообщили "КП"-Кубань" в пресс-службе ГУВД по Краснодарскому краю.

Момент преступления запечатлели камеры видеонаблюдения. На записи обнаружилось, как один из работников через незапертую водительскую дверь проник в автомобиль начальника и уехал на нем со стоянки, а позже вернул машину на парковку. Затем к легковушке подошел второй работник. 39-летний мужчина выломал переднюю правую дверь и помял правое крыло автомобиля.

Обоим сейчас грозит не только увольнение, но и уголовный срок.