В ауле Адамий отремонтировали сельский дом культуры Фото: пресс-служба Правительства Адыгеи

Глава Адыгеи проверил строительство и ремонт соцобъектов в Красногвардейском районе. Мурат Кумпилов посетил Красногвардейское сельское поселение, сообщили в пресс-службе Правительства республики.

Отмечается, что работы по строительству и благоустройству идут без отставаний от графика. Так, в селе Красногвардейском завершили физкультурно-оздоровительный комплекс. В учреждении подготовили зал с трибунами на 220 человек, тренажерный зал, раздевалки, душевые и административные помещения.

Кроме того, в поселении в 2021 году отремонтировали стадион «Олимп», ДШИ, Дом культуры и благоустроили парк. А в 2022 году здесь появился новый ветеринарный участок.

В ауле Адамий специалисты отремонтировали сельский дом культуры. Здесь заменили инженерные коммуникации, окна, двери, полы, провели внутреннюю отделку и обновили фасад здания. Всего на благоустройство направляли более 23 миллионов рублей.

Уточняется, что открыть обновленный СДК планируют уже в декабре.

- Мы продолжим создавать необходимые условия для реализации творческого потенциала людей, для сбережения нашего уникального культурного наследия, - отметил глава республики Мурат Кумпилов.