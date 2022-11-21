Пункт позволит автоматически фиксировать перегруз

В Адыгее завершают строительство второго автоматического пункта весогабаритного контроля транспорта. Он появится на дороге регионального значения в Красногвардейском районе республики.

- Это позволит контролировать вес грузовиков, которые зачастую нарушают правила и с перегрузом едут по дорогам республики. Они разрушают полотно, - уточнили "КП" - Кубань" в пресс-службе администрации Адыгеи.

Пункт строится про нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". Он станет вторым. Первый уже заработал в этом году на дороге – «Красногвардейское – Уляп – Зарево».