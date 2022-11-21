Пассажиры посетят шесть виноградников и виноделен Кубани Фото: Вадим ПОПОВ

«Винный поезд» начнет курсировать из Москвы в Краснодарский край в 2023 году. Первый круиз запланирован на 9 июня.

Поезд отправится из Москвы по маршруту Москва - Тамань - Новороссийск - Москва. В течение четырех дней пассажиры посетят шесть виноградников и виноделен Кубани с купанием в море, экскурсиям по местным достопримечательностям, дегустацией вин, сыров, улиток и куропаток.

Стоимость поездки начинается от 86 тысяч 940 рублей. Отмечается, что в нее входят железнодорожная перевозка, экскурсионная программа с гидом, трансфер и питание.