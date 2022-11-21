В Тимашевском районе Кубани построили 1,5 км новой теплотрассы

Новую теплотрассу проложили в станице Медведовской Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Тимашевском районе Кубани построили 1,5 километра новой теплотрассы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Сеть теплоснабжения обновили в станице Медведовской. Теплотрассу проложили по улицам Мира, Ленина и Кропоткина. Она снабжает теплом более 600 жильцов 18 многоэтажек и детский сад вида №21.

- Всех потребителей подключили к новой сети. Специалисты восстанавливают ландшафт и благоустраивают территорию, - уточнили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Отмечается, что завершить работы планируют до конца 2022 года.