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НовостиОбщество21 ноября 2022 13:49

Дом культуры отремонтировали в Темрюкском районе Кубани

Учреждение обновили в хуторе Белом
Светлана ОВДЕЙ
Дом культуры отремонтировали в Темрюкском районе Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Дом культуры отремонтировали в Темрюкском районе Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Дом культуры отремонтировали в Темрюкском районе Кубани. Учреждение обновили в хуторе Белом, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Отмечается, что ДК не ремонтировали более 35 лет. Здесь, в частности, обновили зрительный зал и помещения для театрального инвентаря. Специалисты заменили основание, покрытие и механику сцены, двери, отремонтировали полы и стены, смонтировали потолочные конструкции и освещение.

Кроме того, для учреждения на 3,7 миллиона рублей закупили мебель и одежду для сцены.

- Капитальный ремонт осуществили за средства районного бюджета. Общая сумма составила около 11 миллионов рублей, - сообщил глава района Федор Бабенков в своем telegram-канале.