Подозреваемый заключен под стражу Фото из архива КП

В Краснодаре мужчина ударил ножом знакомого во время застолья. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Как выяснилось, задержанный мужчина – 28-летний приезжий из Красноярска – познакомился с местным жителем. Краснодарец пригласил его в гости выпить. Но во время застолья мужчины повздорили.

Конфликт перерос в поножовщину – приезжий схватил кухонный нож и несколько раз ударил им знакомого. После этого мужчина сам вызвал потерпевшему скорую.

Во время допроса он объяснил поступок тем, что ударил знакомого в целях самообороны.

- В настоящее время расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Уточняется, что подозреваемый на время расследования арестован.