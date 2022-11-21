Где всей семьей провести новогодние каникулы? В Rosa Springs!

Фото предоставлено пресс-службой Rosa Springs

Пока города еще только примеряют новогодние украшения, в самой снежной точке Сочи, на высоте 1100 метров над уровнем моря, уже готовы сказочные декорации! Сквозь белые снежинки светятся праздничные огни отелей, и ярче всех - Rosa Springs. Здесь вас уже ждут, всей семьей, чтобы воплотить главную зимнюю сказку наяву.

«Кавказский экспресс». Время отправления – 31 декабря в 21:00. Все гости приглашаются в захватывающее импровизированное путешествие по республикам и местечкам Кавказа. Повеселиться на настоящем празднике горцев, узнать о необычных традициях, попробовать самые вкусные блюда национальных кухонь - Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Абхазии и многих других. Разве возможно это за одну ночь? Конечно, и не только это!

Фото предоставлено пресс-службой Rosa Springs

Будут и танцы, и любимые новогодние песни, и бармен-шоу, и микромагия. А Дед Мороз со Снегурочкой подарят много-много тепла и растопят поздравлениями каждое сердце. Совет: не проходите мимо welcome-зоны с удивительными закусками. Необычные фьюжн-сочетания удивят даже гурманов: сулугуни с креветкой, тминовое сабле с рыбным муссом и икрой, ростбиф с рукколой и трюфельной пастой. Даже любимый оливье шеф-повар приготовит весьма необычно. Как? Узнаете!

А на самом праздничном столе будет все, «что душе угодно» - в лучших традициях кавказского гостеприимства. Салаты, закуски, горячее, холодное, сладкое и острое! Фермерская форель завернет себя в виноградные листья и польет мацони, уточка запечется до румяной корочки, а телятина протомится с травами до неземной нежности, лосось выпрыгнет из речки и подрумянится на углях. Вот такое волшебство, все лучшее - гостю!

Фото предоставлено пресс-службой Rosa Springs

Когда заканчивается праздник, всегда становится немного грустно… но только не в Rosa Springs! Развлечения, музыкальные вечера, оригинальные мастер-классы не дадут заскучать ни взрослым, ни детям.

Для всех, кто заботиться о красоте и здоровье, специалисты Rosa Springs подготовили различные SPA - программы, рассчитанные на отдых души и тела. Вечером можно расслабиться в термальном комплексе с бассейном и банями.

Любители активного отдыха наверняка не упустят возможности сразу же встать на лыжи: здесь, на высоте 1100 метров над уровнем моря, берут начало горнолыжные трассы «Роза Хутор».

Праздники начинаются!