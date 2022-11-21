Фото: ЧП Краснодар

В центре Краснодара произошла массовая гибель птиц. Мертвыми тушами была усеяна аллея на улице Красной. После того, как видео мора ворон попало в сеть, специалисты департамента ветеринарии Краснодарского края выехали на место.

- Анализы направлены в лабораторию для проведения исследований, - отметили в пресс-службе краевой ветслужбы.

Причин многочисленного падежа пернатых может быть несколько. Прежде всего это инфекция, которая способствует быстрой гибели птиц. Также эксперты не исключают отравления. Влияние плохой экологии в данном случае исключено.

- Из-за плохого воздуха они массового не гибнут – обычно это происходит медленно. Зависит от устойчивости организма, питания. Даже от радиации животные гибнут по-разному: кто-то сразу, кто-то живет 10 лет, - считает член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.

Эксперт порекомендовал не трогать мертвых птиц, чтобы исключить заболеваний, передающихся от птиц человеку.