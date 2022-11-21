Конференция «Региональные медиа» пройдет в Сочи 29 и 30 ноября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Конференция «Региональные медиа» пройдет в Сочи 29 и 30 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Участники рассмотрят новые информационные платформы и форматы подачи, кибербезопасность, борьба с фейками. На мероприятии также обсудят региональную аналитическую журналистику и кибербуллинг в социальных сетях.

Уточняется, что участие в конференции - бесплатное. Зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте организатора.