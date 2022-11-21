В Краснодаре ремонтируют освещение на улице Черкасской Фото: krd.ru

В Краснодаре ремонтируют освещение на улице Черкасской. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Специалисты восстанавливают на участке от улицы им. Героев - Разведчиков до улицы им. Генерала Трошева питающие кабеля. Тем временем готовится документация для принятия сетей в собственность города.

- Сети уличного освещения находятся в собственности у третьих лиц. Владельцами сетей подготовлены письма об отказе от данного права, - отметил и.о. директора департамента городского хозяйства и ТЭК Дмитрий Мироненко на аппаратном совещании.

Уточняется, что передача сетей может занять почти год. После этого освещение будут содержать за счет городского бюджета. Пока же власти вместе с подрядчиком обеспечат его работу.