Егор Дружинин выбрал самую красивую сотрудницу офиса

В Москве состоялось финальное шоу 13 сезона Международного конкурса красоты среди офисных сотрудниц «Мисс Офис – 2022».

В Москве прошел масштабный праздник - финал международного конкурса «Мисс Офис-2022». На сцену вышли 30 красавиц из разных уголков России. В их числе была и девушка из Краснодара Валерия Шаршова. Она работает помощник главного редактора одной из краевых газет.

Красавица с успехом прошла отборочный кастинг и даже сумела вырвать в лидеры интернет-голосования за выход в финал. Валерия отлично показала себя на финальном шоу, но заветную корону все-таки получить не смогла.

- Титул «Мисс Офис – 2022» завоевала Ирина Чернышева из города Петропавловск-Камчатский. Она получила главный приз – 3 000 000 рублей от генерального спонсора компании «Комус» и корону, - рассказывают организаторы конкурса. - «1-ой вице-Мисс Офис – 2022» стала Минакова Ангелина из Волгограда. Звание «2-ой вице-Мисс Офис – 2022» получила Попова Яна из Москвы.

Отметим, что красоту участниц и их деловые качества оценивало авторитетное жюри конкурса - актер, кинорежиссер и хореограф Егор Дружинин; продюсер кино и телевидения Илья Бачурин, фигурист Алексей Ягудин, телеведущий, актер, шоумен Иван Чуйков, поэт Ирина Астахова, актер Матвей Зубалевич, певица Лена Катина, художник Мария Янковская, генеральный директор компании «Комус» Сергей Бобриков и обладательница титула «Мисс Офис – 2021» Евгения Касатова.

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А тем временем с 1 декабря 2022 года на официальном сайте начнется прием заявок на участие в 14-ом сезоне «Мисс Офис – 2023».