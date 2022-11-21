В Сочи планируют построить более 330 соцобъектов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи до 2044 года построят 330 социальных объектов. Здания возведут, согласно разрабатываемому проекту генплана города.

- На данный момент завершили шестой этап подготовки генплана из восьми. В ходе него проектировщики создали объемную цифровую модель города. Это удалось сделать методом лазерного сканирования территории, - сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Уточняется, что теперь для строительства соцобъектов подбирают и анализируют земельные участки и территории.

Планируется, что в 2023–2026 годах на уже подобранных землях построят 16 спортивных объектов. В их числе будут крупные многофункциональные спортивные центры. Также стадионы и плоскостные спортивные сооружения.

Рабочая версия проекта генплана города была подготовлена при участии жителей. Сейчас от людей продолжают принимать предложения. Они оперативно направляются разработчику проекта.

Готовый проект будет согласован с уполномоченными федеральными и региональными структурами и ведомствами. Документ примут в окончательной редакции после общественных слушаний.