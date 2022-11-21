Старшеклассникам рассказали о подготовке к предстоящим экзаменам. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кубанским выпускникам рассказали о подготовке к предстоящим экзаменам. В Краснодаре прошло краевое родительское собрание. Оно было посвящено подготовке к экзаменационной кампании. Встречу провели в режиме видеоконференции. К ней подключились 780 учреждений.

- Это первое собрание из цикла встреч с родителями и выпускниками. В январе мы пригласим ректоров ведущих кубанских вузов. Также представителей приемных комиссий, с которыми обсудим правила приема в вузы. На собрании в мае будут подробно разъяснены правила поведения во время экзамена и работа апелляционной комиссии, - сообщила министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева.

Представители краевого Института развития образования, министерства и опытные педагоги поделились особенностями экзаменационной кампании этого учебного года. Также они дали советы по подготовке к экзаменам.

Кроме того, для помощи выпускникам от председателей региональных предметных комиссий запланирован цикл видео-консультаций. Преподаватели будут делать акцент на разборе ошибок, которые чаще всего допускают кубанские школьники.