Глава Краснодара поручил внести предложения по использованию территории у Дома купца Лихацкого. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре обустроят территорию у дома купца Лихацкого. На данный момент там прошел подготовительный этап к дальнейшей реализации концепции исторического квартала. Сейчас на участке убрали мусор, поросль и установили сети уличного освещения. Также были вывезены упавшие деревья и выполнено асфальтирование.

- Прошу внести предложения по использованию территории. Это необходимо для того, чтобы дальше мы смогли показать общественности идеи и концепции, которые у нас есть, - сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов.

Уточняется, что среди названных вариантов эксплуатации площадки, звучали предложения установки кадок с растениями и аттракционов для детей. Также организации места отдыха или ярмарки.