Краснодарская фабрика наладила выпуск балаклав для участников СВО. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодаре фабрика по производству женской одежды наладила выпуск балаклав для участников СВО. Предприятие легкой промышленности переориентировалась в короткие сроки.

- Многие наши предприятия с началом специальной военной операции переориентировались. Например, на одной из фабрик женской одежды начали шить балаклавы для военных. В день мастера выпускают около 500 балаклав. Также на предприятии готовятся запустить производство термобелья для военнослужащих, - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что на поддержку производителей товаров первой необходимости направляют деньги из регионального Фонда развития промышленности. Такое поручение дал глава региона. В список входят более 20 видов продукции. Это косметико-гигиенические товары, текстиль и одежда.

Кроме того, на увеличение производства необходимых товаров промышленники могут взять льготный заем до 30 миллионов рублей на три года под 1% годовых с отсрочкой погашения основного долга до 1 года.