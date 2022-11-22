Королевский цирк Гии Эрадзе пробудет в Краснодаре только до 4 декабря!

Фото предоставлено пресс-службой шоу «Королевский цирк»

Уникальное шоу продюсерского центра Гии Эрадзе «Королевский цирк» уже посмотрели сотни краснодарцев. Гастроли проходят в Краснодарском государственном цирке. Программа, насыщенная яркими, свежими номерами, продлится только по 4 декабря – еще есть время успеть купить билеты.

Художественный руководитель - главный режиссер шоу «Королевский цирк» - заслуженный артист России Гия Эрадзе. В спектакле задействовано около ста артистов Российской государственной цирковой компании, вместе с ними на арену выходят тигры, яки, собаки, птицы, лисы, олени и другие животные. Представление, которое длится три часа, интересно как для детей, так и для взрослых: феерия головокружительных трюков, необычных костюмов, один номер сменяет другой, захватывая дыхание. Здесь перемешаны цирк и театральное мастерство. Основные декорации постановки - золотой замок и огромная корона над манежем.

Фото предоставлено пресс-службой шоу «Королевский цирк»

На королевском балу можно встретить самых необычных и ярких персонажей. Уморительный клоун Мик развеселит кого угодно, воздушные гимнасты смогут достать звезды с неба, поразит и количество животных, задействованных в шоу: тигры, лошади, попугаи, пеликаны, северные и благородные олени, лисы и собаки различных пород… и это далеко не весь список. Людмила Суркова, дрессировщица хищных полосатых, с гордостью говорит, что таких номеров, как в этом шоу, не увидеть больше нигде в мире! На 43-м Международном фестивале в Монте-Карло шоу «Королевский цирк» было особо отмечено, княжескую семью впечатлили декорации и костюмы. Коллектив стал обладателем «Золотого клоуна» - самой престижной цирковой награды.

Этой осенью копилку побед пополнили новые громкие награды: артисты привезли призы сразу с двух международных фестивалей циркового искусства - «Принцесса цирка» (Саратов) и «Без границ» (Санкт-Петербург). Серебряную корону Принцессы цирка завоевала самая юная артистка «Королевского цирка», эквилибристка на вращающемся диске София Готфрид. Диплома лауреата и специального приза была удостоена дрессировщица собак Виктория Елисеенко. А групповые жонглеры п/р Халиля Сафаргалина «Дворцовые забавы» взяли в Санкт-Петербурге «серебро».

Посетить столь титулованное шоу можно здесь, в Краснодаре! Поторопитесь, гастроли продлятся до 4 декабря.