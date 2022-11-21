Кубанские тхэквондисты выступили Кубке Азии. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кубанские тхэквондисты завоевали 16 медалей на Кубке Азии. Спортсмены выступали в составе сборной России. Соревнования проходили в Ташкенте. В них участвовало более 1000 сильнейших спортсменов из 15 стран мира.

- 7 тхэквондистов из Краснодарского края выступили в составе сборной команды России. Они внесли вклад в первое общекомандное место сборной, в состав которой вошли более 100 спортсменов по тхэквондо. В том числе 9 человек по тхэквондо, которое развивается на территории трех муниципалитетов края, - сообщил вице-губернатор Александр Власов.

Уточняется, что в составе сборной команды России выступили кубанцы: Назар Ребик, Родион Чеботарев, Виктория Чеботарева, Хачатур Торосянц, Максим Дяговец Варвара Скляночкина и Олег Барков. Они продемонстрировали высокий уровень подготовки.

По итогам соревнований спортсмены завоевали 16 медалей. В том числе четыре золотые, восемь серебряных и четыре бронзовые награды.