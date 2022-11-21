По делу Кирилла Мавриди завершили следственные действия

В Краснодаре завершили следственные действия по делу бывшего вице-мэра о взятке в 500 тысяч рублей. Краснодарский краевой суд продлил содержание Кирилла Мавридия под стражей до 3 декабря.

- Бывший вице-мэр получил деньги за попустительство по службе. В деле речь идет о возможной передаче чиновнику денег от подрядчиков за беспрепятственное согласование актов выполненных работ, - сообщили в «Коммерсантъ».

Кирилл Мавридий занимался вопросами закупок, инвестиций и развития частного предпринимательства. В его кабинете прошли обыски 3 декабря прошлого года. Позже бывшего чиновника арестовали.