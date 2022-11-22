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НовостиОбщество21 ноября 2022 22:00

В Туапсинском районе в 2022 году незаконно вырубили деревья на 658 млн рублей

Выявлено 37 фактов нелегальной рубки
Мария ЧАЛАЯ
В Туапсинском районе незаконно вырубили деревья. Фото t.me/mpr_kk

В Туапсинском районе незаконно вырубили деревья. Фото t.me/mpr_kk

В Туапсинском районе в 2022 году незаконно вырубили деревья на 658 миллионов рублей. Это примерно 70% от всего объема в крае. Всего зафиксировано 37 фактов заготовки древесины, общий объем которого составляет более 2,5 тысяч куб. метров.

- На данной территории значительно возросли показатели от действий «черных лесорубов». Это свидетельствуют об ухудшении криминогенной обстановки, - сообщили в пресс-службе министерства природы Краснодарского края.

Уточняется, что по каждому факту уже проводится расследование. О сложившейся ситуации проинформированы прокуратура и УФСБ России по Краснодарскому краю.