В Туапсинском районе в 2022 году незаконно вырубили деревья на 658 млн рублей

В Туапсинском районе незаконно вырубили деревья. Фото t.me/mpr_kk

В Туапсинском районе в 2022 году незаконно вырубили деревья на 658 миллионов рублей. Это примерно 70% от всего объема в крае. Всего зафиксировано 37 фактов заготовки древесины, общий объем которого составляет более 2,5 тысяч куб. метров.

- На данной территории значительно возросли показатели от действий «черных лесорубов». Это свидетельствуют об ухудшении криминогенной обстановки, - сообщили в пресс-службе министерства природы Краснодарского края.

Уточняется, что по каждому факту уже проводится расследование. О сложившейся ситуации проинформированы прокуратура и УФСБ России по Краснодарскому краю.