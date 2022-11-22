Узнали, где будут отключения света в Сочи 22, 23 и 24 ноября 2022 года

В Сочи не будет света Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 22, 23 и 24 ноября не будет света на десятках улиц. Электроэнергию отключат из-за планово-предупредительных работ на несколько часов с 7:00 до 19:00.

- 22 ноября света не будет на улицах: Лесная, ул. Каспийская, ул. Ворошиловоградская, ул. Черновицкая, ул. Блинова ул. Коммунаров, Кропоткинская, Светогорская, Прогресс, Вологодская, Белорусская, ул. Ленина, Хостинская, Нагуляна, Комарова, Петровская, Ученическая, Лимонная, Шоссейная, Октября, Сухумское Шоссе, в переулках Ахунский и Юбилейный. Также отключени пройдут в поселках Нижнее Уч-Дере на улицах: Енисейская, Моторная, Механическая, Леселидзе, Джапаридзе, СТ «Лесные поляны», СНТ «Предгорье», СНТ «Отдых», СНТ «Омегаул», - сообщили в филиале «Россети Кубань».

Также электроэнергию выключат на улицах: Крымская, Абовяна, Павла Корчагина 4, Пионерская, Комсомольская 19, Красная, Ряжский, Павла Корчагина, в переулках Грушевый, Табачный, Вишневый, Юртовский. Также в поселке Солоники на улицах Тихорецкая и Солоники.

23 ноября света не будет на улицах: Сормовская, Мзымтинская, Гранатовая, Ворошиловградская, Урожайная, Гастелло, Туманяна, Полянская, Белорусская, Ленина, в переулках Белорусский и Хоститнский. Кроме того, отключения пройдут на улицах Ворошиловградская, Блинова, Черновицкая, Механическая, Пластунская, Кипарисовая, Чехова, в переулках Ахунский, Юбилейный, Юртовский, в саннатории «Электроника», СНТ «Вишневый», ЖСК «Медик», ЖСК «Лесное», СТ «Вишневый», селах Алексеевское, Татьяновка, Марьино и ауле Тхагапш.

24 ноября выключат электричество на улицах Курортный проспект, Нагорная, Соколова.