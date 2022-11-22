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НовостиОбщество22 ноября 2022 0:00

В Адыгее расширили новые меры поддержки участников СВО

В республике продолжают оказывать помощь мобилизованным
Мария ЧАЛАЯ
Глава Адыгеи рассказал о мерах поддержки участников СВО

Глава Адыгеи рассказал о мерах поддержки участников СВО

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Адыгее расширили новые меры поддержки участников СВО. Мобилизованным жителям продолжают оказывать помощь.

- Уже реализованы все меры, касающиеся единовременных выплат и социальной поддержки семей участников СВО. В число льготников для субсидирования включены семьи военнослужащих. Это произошло в рамках программы социальной газификации. Кроме тогоЮ прорабатывается вопрос о единовременной выплате на детей военнослужащих, - сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Уточняется, что каждое обращение, которое поступает от мобилизованных граждан, прорабатывается.