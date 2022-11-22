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НовостиОбщество22 ноября 2022 4:54

Юристы бесплатно проконсультируют местных жителей в Сириусе

Консультация пройдет и в Сочи
Ангелина НАЗАРЧУК
Консультация состоится на улице Таврическая, 9. Фото: администрация региона

Консультация состоится на улице Таврическая, 9. Фото: администрация региона

В Сириусе местные жители могут получить бесплатную консультацию юристов. Прием граждан будет осуществляться с 13:00 до 16:00 23 ноября. Консультация состоится на улице Таврической, 9.

- Бесплатную юридическую помощь можно получить в виде правового консультирования в устной и письменной форме, составления заявлений и других документов правового характера, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Жители Сочи могут также бесплатно обратиться к юристам. Прием граждан будет проходить на улице Поселок Мирный, 2а.