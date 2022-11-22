Юристы бесплатно проконсультируют местных жителей в Сириусе

Консультация состоится на улице Таврическая, 9. Фото: администрация региона

В Сириусе местные жители могут получить бесплатную консультацию юристов. Прием граждан будет осуществляться с 13:00 до 16:00 23 ноября. Консультация состоится на улице Таврической, 9.

- Бесплатную юридическую помощь можно получить в виде правового консультирования в устной и письменной форме, составления заявлений и других документов правового характера, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Жители Сочи могут также бесплатно обратиться к юристам. Прием граждан будет проходить на улице Поселок Мирный, 2а.