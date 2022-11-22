Вениамин Кондратьев Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 480 крупных инвестпроектов реализуют в Краснодарском крае. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Всего в крае реализуют 483 проекта более чем на 2,6 триллиона рублей. Отмечается, что это позволит создать около 82 тысяч рабочих мест.

- Наибольшая активность наблюдается не только в традиционных отраслях экономики: АПК, транспорте, санаторно-курортной сфере, но и в промышленности, строительной отрасли. Также сегодня запускают новые проекты, направленные на импортозамещение. Важно, чтобы все они были доведены до конца, - отметил глава региона.

Например, строительство тепловой электростанции «Ударная» в Крымском районе Кубани – один из важных инвестпроектов в ЮФО. Это решит проблему дефицита энергии в муниципалитете.

А в Кавказском районе строят индустриальный парк «Достояние». На работы выделено более пяти миллиардов рублей.

Уточняется, что в 2022 году Кубань вошла в десятку наиболее комфортных и привлекательных регионов страны по результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.