Погода в Адыгее 22 ноября 2022: местами пройдут дожди

Узнали, какой будет погода в Адыгее 22 ноября 2022 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 22 ноября 2022.

В Майкопе 22 ноября ожидается крайне теплый день. Максимальная температура воздуха в республиканской столице достигнет +19°C. День пройдет без осадков. Ветер южный, юго-западный, 3 м/с. К вечеру температура опустится до +12°C. Ветер южный, юго-западный, 4 м/с.

Погода в Лаго-Наки в этот день порадует не всех. В светлое время суток температура воздуха повысится до +16°C. Местами пройдут дожди. Ветер южный, 3 м/с. Ночью столбики термометра покажут +9°C. Ветер южный, 3 м/с.