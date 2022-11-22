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НовостиОбщество22 ноября 2022 5:19

Погода в Адыгее 22 ноября 2022: местами пройдут дожди

В Адыгее 22 ноября ожидается теплый день
Валерия ГОДОВНИКОВА
Узнали, какой будет погода в Адыгее 22 ноября 2022

Узнали, какой будет погода в Адыгее 22 ноября 2022

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 22 ноября 2022.

В Майкопе 22 ноября ожидается крайне теплый день. Максимальная температура воздуха в республиканской столице достигнет +19°C. День пройдет без осадков. Ветер южный, юго-западный, 3 м/с. К вечеру температура опустится до +12°C. Ветер южный, юго-западный, 4 м/с.

Погода в Лаго-Наки в этот день порадует не всех. В светлое время суток температура воздуха повысится до +16°C. Местами пройдут дожди. Ветер южный, 3 м/с. Ночью столбики термометра покажут +9°C. Ветер южный, 3 м/с.