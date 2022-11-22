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НовостиОбщество22 ноября 2022 5:37

В Адыгее участников СВО освободили от уплаты транспортного налога

Данная льгота распространяется на один транспорт
Валерия ГОДОВНИКОВА
Налог, который необходимо уплатить до 1 декабря текущего года, мобилизованным гражданам оплачивать уже не придется

Налог, который необходимо уплатить до 1 декабря текущего года, мобилизованным гражданам оплачивать уже не придется

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Адыгее оказывают всестороннюю поддержку мобилизованным местным жителям. В республике приняли закон об освобождении участников спецоперации от уплаты транспортного налога.

- Продолжаем оказывать необходимую помощь нашим землякам – мобилизованным жителям республики, находящимся в зоне СВО, - написал в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов. - В сегодняшних условиях особенно важно поддерживать во всех сферах тех, кто стоит на защите нашей Родины.

Новая льгота будет действовать на легковые машины, мощностью до 150 лошадиных сил включительно. Кроме того, данная возможность распространяется на моторные лодки мощностью до 20 л. с. А также на мотоциклы и мотороллеры до 35 л. с.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», налог, который необходимо уплатить до 1 декабря текущего года, мобилизованным гражданам оплачивать уже не придется.