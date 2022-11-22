Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 ноября 2022 5:46

Сочи вошел в число городов с самым высоким уровнем жизни

Курорт занял второе место
Ангелина НАЗАРЧУК
В Сочи оптимально сбалансированы различные составляющие городской жизни.

В Сочи оптимально сбалансированы различные составляющие городской жизни.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Финансовый университет при правительстве России составил рейтинг самых комфортабельных городов. Сочи занял второе место в списке городов с самым высоким уровнем жизни.

- На первом месте расположилась Москва. Замкнул тройку лидеров Грозный, - отмечают исследователи.

Во время составления рейтинга эксперты рассматривали города с населением не менее 250 тысяч человек. Исследователи оценивали потребительскую активность, качество медицины, доступность недвижимости, экологию. Также бралось во внимание качество образования, работа компаний ЖКХ, благоустройство города и дорог.

По результатам исследования, в Сочи оптимально сбалансированы различные составляющие городской жизни.