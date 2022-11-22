Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 ноября 2022 6:10

В Адыгее жителю республики помогли записаться на гемодиализ

Пройти процедуру можно на базе Адыгейской республиканской клинической больницы
Валерия ГОДОВНИКОВА
В республике напомнили порядок приема на процедуру гемодиализа

В республике напомнили порядок приема на процедуру гемодиализа

Фото: Алексей ФОКИН

В Адыгее местному жителю помогли записаться на гемодиализ. В республике напомнили порядок приема на процедуру.

- Гемодиафильтрация — это процедура, которая возможна и осуществима только на специально оборудованных аппаратах, которые мы, к счастью, имеем у себя в арсенале. Качество жизни и качество процедур у этих пациентов неизмеримо выше и лучше, чем просто у пациентов на обычном, стандартном лечении, - рассказала заведующая нефрологическим отделением АРКБ, врач-нефролог Марина Дударь.

Жители республики могут пройти процедуру гемодиафильтрации на базе Адыгейской республиканской клинической больницы.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», сделать это можно при госпитализации или при направлении нефролога. Лечение в отделении бесплатное.