В Адыгее жителю республики помогли записаться на гемодиализ

В республике напомнили порядок приема на процедуру гемодиализа Фото: Алексей ФОКИН

В Адыгее местному жителю помогли записаться на гемодиализ. В республике напомнили порядок приема на процедуру.

- Гемодиафильтрация — это процедура, которая возможна и осуществима только на специально оборудованных аппаратах, которые мы, к счастью, имеем у себя в арсенале. Качество жизни и качество процедур у этих пациентов неизмеримо выше и лучше, чем просто у пациентов на обычном, стандартном лечении, - рассказала заведующая нефрологическим отделением АРКБ, врач-нефролог Марина Дударь.

Жители республики могут пройти процедуру гемодиафильтрации на базе Адыгейской республиканской клинической больницы.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», сделать это можно при госпитализации или при направлении нефролога. Лечение в отделении бесплатное.