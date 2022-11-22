На территории республики поймали 50-летнего неоднократно судимого жителя Майкопа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее задержали закладчика с героином. На территории республики поймали 50-летнего неоднократно судимого жителя Майкопа.

- Наркополицейские задержали майкопчанина после осуществления им закладки в одном из микрорайонов республиканского центра, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - В дальнейшем во время осмотра принадлежащего ему автомобиля стражи правопорядка обнаружили несколько десятков свертков с неизвестным порошком, расфасованным в разовые дозы.

Найденное вещество направили экспертам-криминалистам. Исследование показало, что содержимым является героин. Общая масса находки составила более 7 граммов.