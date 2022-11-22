Врачи Адыгеи отправились в Херсонскую область осмотреть детей

Бригада медработников проведет медосмотр детей в подшефном Геническом районе. Фото: https://t.me/muratkumpilov

Врачи Адыгеи отправились в подшефный Генический район. Бригада медработников проведет медосмотр детей в Херсонской области.

- Медикам предоставлен транспорт и все необходимое профильное оборудование (портативный УЗИ, аппарат для электрокардиографии, необходимый расходный материал и другое), - рассказал глава республики Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.

Школьников и детсадовцев осмотрят 7 врачей. Среди них - педиатр, хирург, невролог, врач УЗИ-диагностики, психиатр. Также на выездную консультацию отправились медицинский психолог и 4 средних медработника.