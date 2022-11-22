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НовостиОбщество22 ноября 2022 7:05

В Краснодаре введение единой школьной формы поддерживают 40% родителей

30%, наоборот, считают, что школьная форма не нужна
Светлана ОВДЕЙ
В Краснодаре введение единой школьной формы поддерживают 40% родителей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Краснодаре введение единой школьной формы поддерживают 40% родителей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Краснодаре введение единой школьной формы поддерживают 40% родителей. Результаты опроса озвучили эксперты платформы для поиска работы SuperJob.

Так, всего введение стандарта в школах поддерживают 60% краснодарцев. Из них 40% считают, что форма должна быть единой по всей стране. Еще 20% придерживаются мнения, что стандарты – модели и цвета – должна устанавливать администрация учреждения.

Против введения единой школьной формы высказываются 30% жителей краевого центра. Отмечается, что чаще всего это краснодарцы в возрасте до 34 лет.

Мужчины поддерживают единый стандарт в школах чаще (49%) женщин (30%). Выше показатель и среди родителей учеников среднего звена в сравнении с ответами родителей старшеклассников и учащихся младших классов.