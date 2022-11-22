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НовостиОбщество22 ноября 2022 7:26

Рост турпотока в Сочи по итогам 2022 года зафиксировали на 25%

В Краснодарском крае турпоток вырастет незначительно
Ангелина НАЗАРЧУК
По России показатель достигнет 10%.

По России показатель достигнет 10%.

Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи туристический поток может вырасти на 20-25%. Такой прирост возможен по итогам 2022 года.

По прогнозам Ассоциации туроператоров России, турпоток по Краснодарскому краю увеличится, однако незначительно. По России показатель достигнет 10%.

Это связано с тем, что аэропорты на юге страны, кроме Сочи, были закрыты. Россиянам приходилось ехать на Черноморские курорты на поезде.

- Анапа, Геленджик тоже неплохо продавались. В целом по Югу картина разная. Вести единой картины по Югу у нас не получается. Радует то, что туристический поток в регионах, где закрыты аэропорты, не упал до нуля, - рассказала РБК исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.