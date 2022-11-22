Дороги в Сочи частично ремонтируют ночью

Дорожное полотно заменяют на улицах Москвина, Орджоникидзе и Соколова. Фото: администрация Сочи

В Сочи частично ремонтируют дороги в ночное время суток. Такое решение было принято для удобства жителей и гостей курорта. На сегодняшний день дорожное полотно заменяют на улицах Москвина, Орджоникидзе и Соколова.

- Ежедневно ведется контроль качества и соблюдения сроков реализации нацпроекта. Несмотря на погодные условия, все запланированные работы будут выполнены вовремя, — заявил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Вячеслав Бауэр.

Кстати, ремонт дорог проводится по нацпроекту. В 2023 году на курорте планируют привести в порядок 32 участка протяженностью более 35 километров.