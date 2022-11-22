ГИБДД Кубани обратилось в минтранс с просьбой устранить нарушения при установке светофора в Краснодаре Фото: t.me/gibdd123region

ГИБДД Кубани обратилось в минтранс с просьбой устранить нарушения при установке светофора в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе региональной госавтоинспекции.

Регулировщик находится на трассе «Краснодар - Кропоткин – граница Ставропольского края» в районе улицы Обрезной хутора Ленина. С 2020 года на перекрестке случались неоднократные ДТП.

Так, в 2020 году здесь зарегистрировано три случая столкновения. В 2021 году произошло четыре ДТП при повороте налево во время движения со стороны станицы Старокорсунской на улицу Обрезную. В авариях тогда пострадали пять человек.

- По итогам 2021 года на участке повторно сформирован очаг аварийности с основным видом ДТП - столкновение при левоповоротном маневре. Реализованные мероприятия по введению светофорного регулирования не только не способствовали устранению очага аварийности 2020 года, но и не обеспечили соблюдение действующих требований и не создали условий для необходимой безопасности участников дорожного движения, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Краевая Госавтоинспекция уже обратилась в региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства с требованием устранить нарушения при установке светофора и организовать поворот налево без риска новых ДТП.