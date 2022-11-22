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НовостиОбщество22 ноября 2022 7:53

Житель Адыгеи прятал дома около 200 граммов конопли

Возбуждено уголовное дело
Валерия ГОДОВНИКОВА
В Тахтамукайском районе полицейские изъяли крупную партию наркотиков

В Тахтамукайском районе полицейские изъяли крупную партию наркотиков

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Тахтамукайском районе полицейские изъяли крупную партию наркотиков. У ранее судимого местного жителя обнаружили около 200 граммов конопли.

- При осмотре в принадлежащем ему строящемся домовладении сыщики обнаружили пакет с высушенной растительной массой, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - Эксперты-криминалисты провели исследования и выяснили, что содержимым оказались части растений конопли

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Адыгее задержали закладчика с героином. Житель Майкопа собирался распространять наркотик через закладки.