Житель Адыгеи прятал дома около 200 граммов конопли

В Тахтамукайском районе полицейские изъяли крупную партию наркотиков Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Тахтамукайском районе полицейские изъяли крупную партию наркотиков. У ранее судимого местного жителя обнаружили около 200 граммов конопли.

- При осмотре в принадлежащем ему строящемся домовладении сыщики обнаружили пакет с высушенной растительной массой, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - Эксперты-криминалисты провели исследования и выяснили, что содержимым оказались части растений конопли

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Адыгее задержали закладчика с героином. Житель Майкопа собирался распространять наркотик через закладки.