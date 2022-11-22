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НовостиОбщество22 ноября 2022 8:13

В Сочи 114 семьей бойцов спецоперации обратились за помощью

Администрация рассмотрела ситуации 12 семей
Ангелина НАЗАРЧУК
Администрация Сочи предоставляет детям внеочередные путевки в детсады. Фото: администрация города

Администрация Сочи предоставляет детям внеочередные путевки в детсады. Фото: администрация города

Мэр Сочи Алексей Копайгородский провел заседание Координационного совета по помощи родным защитников Родины. Администрация рассмотрела 12 ситуаций семей бойцов спецоперации.

- К нам обратились уже 114 семей. Находимся со всеми на постоянной связи. Финансовую помощь оказываем адресно из средств фонда, собранных меценатами и неравнодушными жителями, - сообщил в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Администрация Сочи предоставляет детям внеочередные путевки в детсады. А в учебных учреждения несовершеннолетним предоставляется бесплатное питание. Также учащиеся могут воспользоваться бесплатными проездными.