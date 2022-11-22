Итоги работы налоговых органов с начала года озвучили на заседании коллегии краевого УФНС Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кубань обеспечивает почти 40% налоговых и неналоговых поступлений ЮФО. Об этом сообщили на заседании коллегии регионального УФНС России.

Так, с начала года налоговые и неналоговые доходы края составили более 350 миллиардов рублей. Это на 42 миллиарда рублей больше по сравнению с 2021 годом. По объему поступлений Кубань занимает пятое место среди регионов страны.

- До завершения года осталось чуть более месяца, бюджет выполнен на 93%. Думаю, совместными усилиями краевых и муниципальных властей, налоговой службы и бизнеса, мы достигнем 400 миллиардов рублей собственных доходов консолидированного бюджета региона, - отметил первый вице-губернатор Игорь Галась.

Отмечается, что доходы консолидированного бюджета региона в большинстве формируются из НДФЛ - 30,1 %, налога на прибыль организаций – 22,8%, имущественных налогов – 15,4%, УСН – 11,3%. А рост поступлений в 2022 году зафиксирован в 40 городах и муниципалитетах края.