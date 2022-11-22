В Сочи 590 участков выделят для строительства спортивных объектов

В Генплане прописано строительство 330 социальных объектов. Фото: администрация Сочи

Разработчики представили рабочий проект Генплана Сочи. До 2044 года администрация планируют развить все городские территории. В Генплане прописано строительство 330 социальных объектов.

- Сейчас проект Генплана предстоит согласовать с федеральными и региональными ведомствами. А окончательная версия будет принята после общественных слушаний осенью 2023 года, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

В Генплане выделили 590 участков для строительства спортивных объектов. Территории будут еще дополнительно исследовать. В каждом микрорайоне появятся новые спортобъекты.